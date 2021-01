Suisse : Vers une nouvelle vague de suppressions de postes

Le cabinet de reclassement Von Rundstedt, qui a interrogé plus de 2000 personnes licenciées et 200 entreprises, s’attend à de nouvelles suppressions d’empliis en raison «des budgets conservateurs pour 2021».

Une nouvelle vague de suppressions de postes est à craindre dans trois à six mois, en raison des incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus, a averti mardi le spécialiste du reclassement Von Rundstedt. Face aux difficultés pour retrouver un emploi, le réseau personnel devient de plus en plus important pour rebondir.