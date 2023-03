Diplomatie: Vers une prochaine rencontre Sissi-Erdogan

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry (à dr.) et son homologue turc Mevlut Cavusoglu donnent une conférence de presse conjointe au Caire, le 18 mars 2023.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a annoncé samedi au Caire «préparer une rencontre» entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, pour sceller la fin d’une décennie de brouille entre les deux pays. Lors d’une conférence de presse avec son homologue égyptien Sameh Choukri, M. Cavusoglu a dit «vouloir restaurer les relations diplomatiques entre les deux pays au plus haut niveau». «Il est possible que l’on soit en désaccord dans le futur mais nous ferons tout pour éviter de rompre nos relations à nouveau», a-t-il assuré. M. Cavusoglu avait reçu M. Choukri fin février en Turquie après le séisme qui a affecté près d’un sixième de la population turque.