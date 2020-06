Naissances difficiles

Vers une prolongation du congé maternité?

Une commission du Conseil national est favorable à la prolongation du congé maternité en cas de complications pour l’enfant.

Les mères dont l'enfant est hospitalisé durant plus de trois semaines après l'accouchement devraient bénéficier plus longtemps d'allocations de maternité. A l'instar du Conseil des Etats, la commission de la santé du National soutient le projet concocté par le gouvernement à la demande du Parlement.



La durée de perception de l'allocation de maternité devrait être rallongée de 56 jours au plus si l’enfant reste hospitalisé durant deux semaines au moins juste après l’accouchement. La commission a donné son accord à la prolongation du délai par 19 voix contre 6, indiquent lundi les services du Parlement.