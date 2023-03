UBS-Credit Suisse: Vers une session extraordinaire juste après Pâques

«Les Vert.e.s examinent la possibilité de convoquer l’Assemblée fédérale en urgence, comme cela est possible après l’octroi de crédits urgents par la Délégation des finances. Il faut maintenant que le Parlement ait son mot à dire sur des affaires d’une telle portée». Ce lundi, le Parti écologiste a tenu une conférence de presse à Berne afin de se prononcer sur la reprise de Credit Suisse par UBS annoncée dimanche par le Conseil fédéral et les acteurs concernés.

Mettre fin à «l’irresponsabilité collective»

Dans son communiqué publié lundi, les Vert.e.s constatent que le cas du Credit Suisse «est la conséquence d’années de mauvaise gestion dont les contribuables, et non les cadres de la banque, doivent une fois de plus assumer la responsabilité». Le conseiller national Gerhard Andrey (V/FR) demande à ce que la réglementation soit adaptée: «Le Conseil fédéral et la ministre des Finances doivent présenter sans délai des propositions qui mettent un terme à la culture de l’irresponsabilité collective. Ce n’est qu’ainsi que la compétitivité et la fiabilité de la place financière suisse pourront être restaurées».