Economie : Vers une vague de licenciements pour les cadres en 2021

Selon une étude de l’Association suisse de l’outplacement, de nombreux spécialistes et cadres devraient perdre leur emploi cet hiver. Les sociétés n’hésitent plus à se séparer de leurs collaborateurs.

Deux hypothèses

Si les secteurs du voyage, de l’événementiel et de la restauration sont frappés de plein fouet par ce phénomène, ce sont aussi ceux qui sont le moins en mesure d’offrir un accompagnement professionnel à leurs employés en cas de séparation, note l’ACF. Or, aucune amélioration n’est en vue pour 2021, bien au contraire, selon l’ACF.

Les secteurs et les entreprises qui ne se sont pas encore beaucoup restructurés ou qui ont une marge de manoeuvre possible, comme les banques, le commerce de détail et les services administratifs, mais aussi l’industrie chimique et l’ingénierie, sont elles aussi susceptibles d’être touchées, constate l’ACP.