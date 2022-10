Versoix débloque 300’000 francs pour des panneaux solaires

Genève : Versoix débloque 300’000 fr. pour des panneaux solaires

La commune va équiper d’installations photovoltaïques les toits du bâtiment «Bolero» et de la piscine.

Le Conseil municipal de Versoix a voté deux crédits d’un total de 300’000 francs pour équiper de panneaux solaires les toits de deux de ses bâtiments. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», il s’agit du «Bolero», situé en face de la gare, qui abrite un restaurant, une salle d’exposition, un parking et des bureaux; ainsi que de la piscine du centre sportif de la Bécassière. Dans le premier cas, l’installation assurera l’autonomie énergétique de l’édifice. Dans le second cas, l’électricité alimentera les pompes du bassin en été et sera utilisée pour le reste du centre sportif hors de cette période.