Formule 1 : Verstappen assume d’avoir désobéi aux ordres de Red Bull

Le Néerlandais, qui a déjà le titre mondial en poche, reconnaît ne pas avoir laissé passer son coéquipier Sergio Pérez, lors du GP du Brésil. Et par la même occasion, il a accusé les médias d’explications «ridicules» et «dégoûtantes».

Sergio Perez (à g.) et son coéquipier Max Verstappen ne vont certainement plus partager la même voiture. Ce n’est pas l’amour fou entre les deux pilotes Red Bull.

Max Verstappen a assumé jeudi avoir refusé au Brésil de laisser passer son équipier Sergio Pérez pour lui permettre de prendre la 2e place au Championnat du monde de Formule 1, et a accusé les médias d’explications «ridicules» et «dégoûtantes».

Une sombre histoire de vengeance

S’il a refusé, Verstappen a expliqué que c’était en réaction à «quelque chose qui s’est passé plus tôt dans la saison».

Selon la presse spécialisée, le Néerlandais pense que Pérez a fait exprès d’avoir un accident à Monaco en fin de qualification, empêchant Verstappen de finir son tour et le contraignant à partir derrière lui en course. En fin de compte, Pérez avait gagné et Verstappen terminé 3e.