Formule 1 : Verstappen devancera Hamilton au départ du dernier Grand Prix

Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications à Abu Dhabi. Il s’élancera en pole, ce dimanche, devant son rival Lewis Hamilton.

Celui qui marquera le plus de points dimanche sera champion. Mais si les deux finissent encore à égalité (si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, soit deux points chacun, ou qu'aucun n'en marque, en terminant hors du top 10 ou en abandonnant), Verstappen sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires cette saison (9 contre 8).

Le circuit de Yas Marina a été une chasse gardée de Mercedes entre 2014 et 2019, avec six poles et six victoires. Mais en 2020, Verstappen a créé la surprise en s'adjugeant la première place sur la grille et à l'arrivée. Un élément d'incertitude s'ajoute cette année: le tracé a été modifié afin d'être plus rapide et plus propice aux dépassements.