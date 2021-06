Automobilisme : Verstappen domine Hamilton en qualifications au Castellet

Le Néerlandais s’élancera devant le Britannique, dimanche, pour le GP de France. Bottas et Perez les suivront.

Hamilton, qui était en pole lors des deux éditions précédentes en 2018 et 2019 et les a remportées, s’est classé deuxième des qualifications de la 7e manche de la saison.

La deuxième ligne revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et la troisième ligne à la première Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Jr et au Français Pierre Gasly (AlphaTauri).