Formule 1 : Verstappen en pole du GP d’Autriche, sa 3e d’affilée

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la pole position du Grand Prix d’Autriche, pour la 3e après ceux de France et de Styrie, et pour la 7e fois de sa carrière en Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring de Spielberg.

«C’est un bon feeling», a apprécié Norris. «Merci tout le monde, voir les fans ici, tous en orange pour soutenir McLaren (la couleur de l’écurie) et non Max, c’est bon de les voir de nouveau!», a-t-il blagué, en référence aux nombreux Néerlandais qui remplissent les tribunes du Red Bull Ring, pour soutenir, évidemment… Verstappen. «Voir les fans, qu’ils soient en orange ou non, c’est fou, donc on va essayer de leur donner une belle course demain», a ajouté Verstappen.