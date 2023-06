F1 – Gp du Canada: Russel tape le mur, fin de la voiture de sécurité

Qualifications

Ce fut une session de qualifications particulièrement animée à cause de la météo !

Nous avons vu des pilotes partir à la faute et certains ont même fait connaissance avec les murs du circuit de Montréal. Mais, on a aussi vu des pilotes comme Alex Albon utiliser cette météo à leur avantage en tentant les pneus secs sur une piste humide, n'ayant rien à perdre et à se placer très bien ! Le pilote Thaï a réussi à se placer premier en Q2 devant Verstappen et ne sera pas détrôné. Il n'aura, par contre, pas pu rivaliser avec le reste du top 10 en Q3 ou les conditions ne permettaient plus ce genre de tour de force.

On a vu quelques surprises comme Perez qui encore une fois ne parvient pas à se qualifier en Q3… Le mexicain nous avait pourtant montré qu'il était capable de tenir la pression en début de saison, mais sur les trois derniers Grand Prix force est de constater qu'il semble avoir un peu craqué. J'espère qu'il va se reprendre pour tenter d'aller embêter Verstappen qui semble dans une autre dimension de l'autre côté du garage RedBull.

Leclerc lui non plus n'a pas pu passer en Q3 à cause d'une hésitation sur le choix des pneus chez Ferrari. S'il gagnait 10 points au championnat à chaque fois que Ferrari faisait une boulette, il serait sûrement en train de rivaliser avec Verstappen en 2022 et 2023.

Nico Hulkenberg a signé une seconde place magistrale hier, mais sera pénalisé de cinq places sur la grille, car il allait trop vite sous drapeau rouge. Ledit drapeau a été levé pile au moment où il passait la ligne et la situation un peu bizarre sur le moment a fait que la FIA a décidé de le pénaliser quand même, mais que de 5 places, pas 10 qui est la punition habituelle pour ce genre d'infractions.