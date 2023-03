F1 – Gp d'Arabie Saoudite: Verstappen et Leclerc à l'attaque, Perez est repassé devant

Une course endiablée qui s'annonce ?

Avec Leclerc et Verstappen qui vont devoir se frayer un chemin à travers les pilotes plus lents, on s'attend à une course pleine de rebondissements.

Mais il ne faut pas oublier que Fernando Alonso va tout tenter pour attaquer Perez, et cela dès le premier tour. C'est l'occasion rêvée de signer une victoire qu'il attend depuis plusieurs années et Perez va devoir montrer à Red-Bull qu'il peut le contenir s'il veut ne pas complètement passer au second plan et laisser passer Verstappen.