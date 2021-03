Automobilisme : Verstappen le plus rapide des premiers essais de la saison

Les F1 sont de retour en piste avec les essais d’avant-saison à Bahreïn. Le Néerlandais s’est montré, pas les Mercedes.

Débuts réussis pour Red Bull et Max Verstappen: le Néerlandais a dominé le premier jour des essais d’avant-saison de Formule 1 vendredi à Bahreïn, reléguant loin derrière les Mercedes, qui ont très peu roulé à cause de problèmes techniques.

Sous la chaleur, le vent et l’épais nuage de sable qui est tombé au fil de la journée sur l’île désertique du Golfe, Verstappen a réalisé le meilleur temps en 1’30’’674, confirmant la bonne fin d’année de Red Bull. Derrière lui, les McLaren ont été au rendez-vous. Lando Norris a signé le 2e temps (+0’’215) et Daniel Ricciardo, transféré de Renault cet hiver, a dominé la session matinale (7e temps au final).

Wolff: «Pas un bon départ»

Mais la journée a d’abord été marquée par le faux départ de Mercedes. L’écurie qui domine outrageusement depuis 2014 a dû attendre la dernière heure de la matinée pour enregistrer un temps. Résultat, le vice-champion du monde finlandais Valtteri Bottas, longtemps bloqué au garage, n’a pu boucler que six tours, terminant avec le dernier temps derrière les rookies de Haas Nikita Mazepin et Mick Schumacher.

«Ce n’était pas un bon départ», a euphémisé le patron de Mercedes Toto Wolff en conférence de presse de mi-journée. «Nous avons eu un problème de boîte de vitesses qui est sorti de nulle part et que nous n’avons pas encore été en mesure d’identifier». L’après-midi, Hamilton a pu rouler un peu plus longtemps et plus vite, bouclant 42 tours, dont le meilleur en 1’32’’912 (10e).