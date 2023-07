Formule 1: Leclerc en pole à Spa, mais Verstappen était meilleur

Les qualifications ont commencé sous la pluie pour Max Verstappen et les autres pilotes, vendredi en Belgique.

L’an dernier, le Néerlandais s’était imposé en Belgique depuis une lointaine 14e place sur la grille, en raison d’un changement de moteur au-delà du quota autorisé et d’un élément de la boîte de vitesses non autorisé.

«Je sais que je vais reculer sur la grille mais aujourd’hui, il s’agissait surtout de se sentir en confiance, nous savons que la voiture est rapide», a déclaré Verstappen à la fin des qualifications. «L’année dernière, j’ai écopé de plus de pénalités (15 places au total) et nous avons quand même gagné la course, donc c’est l’objectif».