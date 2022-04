Automobilisme : Verstappen prend la pole au milieu des drapeaux rouges

Les qualifications du GP d’Émilie-Romagne ont souvent été interrompues. Le Néerlandais a su s’en sortir pour devancer Charles Leclerc en vue de la course sprint de samedi. Mercedes n’a pas atteint la Q3.

Max Verstappen sera en tête au départ de la course sprint samedi. AFP

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa première pole position de l'année lors des qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, vendredi, et partira en tête de la course sprint samedi, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola (Italie).

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), leader au championnat, l'accompagnera en première ligne. Mais rien n'est joué pour la grille de départ du GP dimanche, qui sera déterminée par les résultats de la course sprint samedi à 16h30 locales, lors de laquelle Verstappen pourrait perdre son rang.

Sous la pluie, qui s'est invitée au cours des qualifications, le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Danois Kevin Magnussen héritent de la deuxième ligne, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) de la troisième. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complètent le top 10.

Première depuis 2012

La dernière séance des qualifications (Q3) a été marquée par l'absence des Mercedes, une première depuis 2012. George Russell n'a arraché que le onzième temps, son coéquipier Lewis Hamilton le treizième de la deuxième séance des qualifications (Q2), alors que seuls les dix premiers sont qualifiés pour la Q3.

Comme en 2021, la catégorie reine du sport auto reconduit son format de course sprint qualificative le samedi, le temps de trois Grands Prix, tout en introduisant quelques nouveautés. Par exemple, la pole position officielle - celle qui comptera pour les statistiques de la Formule 1 – est désormais attribuée au pilote le plus rapide des qualifications le vendredi et non plus à l'issue de la course sprint.

Les qualifications classiques disputées vendredi fixent les positions de départ de cette course sprint, dont les huit premiers marqueront aussi des points supplémentaires au championnat (de huit pour le premier à un pour le huitième).

Outre en Emilie-Romagne, le format est également attendu en Autriche le week-end du 10 juillet et au Brésil le week-end du 13 novembre.