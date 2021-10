Formule 1 : Verstappen prend la pole position, Hamilton juste derrière

Le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton s’annonce acharné, ce dimanche au GP des Etats-Unis. Le Néerlandais a devancé le Britannique lors des qualifications.

Avant la course de dimanche, Max Verstappen compte six points d’avance sur Lewis Hamilton.

«Je ne m’inquiète pas de ce qui se passe derrière, je dois juste me concentrer sur moi-même», a néanmoins assuré le Néerlandais de 24 ans, en quête d’une première couronne. Il domine le classement des pilotes, avec six points d’avance sur l’Anglais, déjà sept fois sacré et qui ambitionne de dépasser l’Allemand Michael Schumacher au Panthéon des plus titrés.