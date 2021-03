Automobile : Verstappen reste sur sa lancée à Bahreïn

Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a signé le meilleur temps des deux séances d’essais libres qui précèdent le premier Grand Prix de la saison, dimanche.

Le septuple champion du monde, quatre fois vainqueur à Bahreïn, a pris le quatrième puis le troisième temps des essais libres 1 et 2. Les qualifications samedi (16h heure suisse) donneront une appréciation plus fine du rapport de force entre les deux favoris cette saison.

Mercedes veut suivre le rythme de Red Bull

«Beaucoup de travail a été fait au cours des dix derniers jours et je pense que nous avons trouvé le chemin à suivre pour rendre la voiture plus fiable», a déclaré Toto Wolff, le directeur de l’écurie victorieuse de tous les titres depuis 2014, en conférence de presse. «Je pense que nous avons probablement plus souffert du changement de réglementation […] et il est peut-être plus difficile pour nous de récupérer une partie de l’appui perdu», a-t-il dit, expliquant que «suivre le rythme de Red Bull serait le meilleur scénario aujourd'hui».