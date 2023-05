F1 – GP de Monaco: Verstappen leader de la course

Circuit

Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce Grand Prix de Monaco. On se retrouve une nouvelle fois sur ce circuit légendaire où se déroulera la huitantième édition du Grand Prix de Formule 1.

Ce dernier est bien évidemment le circuit citadin le plus fameux et le plus glamour de toute la longue saison de Formule 1.

78 tours de 3.34 KM sont prévus cet après-midi et bien que ce soit la course à la moyenne de vitesse la plus lente de la saison, il réserve toujours son lot de surprises.

Ce circuit iconique est un Grand Prix à part, adoré autant qu'il est craint par les pilotes. La raison est simple, une erreur est souvent fatale tant en course mais également en qualifications, comme nous avons pu le voir avec Pérez qui a percuté le mur.

Une des particularités principales du tracé est que le nombre de dépassements en piste est incroyablement faible. En effet, l'étroitesse de la piste demande une concentration maximale aux pilotes et rend le moindre contact très pénalisant.