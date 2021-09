Automobile : Verstappen s’élancera en pole position à «domicile»

Le Néerlandais de Red Bull a signé la pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Il s’élancera devant son grand rival, Lewis Hamilton, ce dimanche.

En battant Hamilton, le héros national a rempli la première partie du contrat et pris une option sur la seconde: s'imposer dimanche et reprendre les commandes du classement des pilotes, en tête duquel le Britannique n'a que 3 points d'avance.

«C'est la meilleure position de départ vu comme il est difficile de doubler ici», remarque Verstappen, qui signe sa sixième pole en sept GP. Il ne s'enflamme toutefois pas autant que ses fans. «Ca ne sera pas une course facile, avec énormément de tours (ndlr: 72) et beaucoup d'usure des pneus», rappelle-t-il.

«Super Max» (le titre d'une chanson en son honneur) a peut-être eu un petit avantage dans sa préparation en effectuant ces dernières années quelques tours de démonstration avec Red Bull sur le circuit de Zandvoort, qui n'avait plus été utilisé par la F1 depuis 1985. Hamilton, au contraire, a manqué les essais libres 2 à cause d'un problème de moteur.

«Ce contre-temps nous a peut-être rendu les choses un peu difficiles mais j'ai vraiment tout donné, assure le pilote Mercedes. La course ne va pas être facile car il est difficile de dépasser et car Max et son équipe ont, je crois, un meilleur rythme que nous. Ca va se jouer sur la stratégie et l'utilisation des pneus.»