Automobilisme : Verstappen sera devant dans le sprint de samedi

Sur le circuit Red Bull en Autriche, le Néerlandais a devancé les deux Ferrari dans la séance de qualifications. Les Mercedes se sont crashées.

Le champion du monde en titre et leader actuel du classement provisoire du championnat, qui signe sa troisième pole position de la saison, a devancé Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari.

Les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont toutes deux été victimes de sorties de route dans la 3e et dernière phase des qualifications mais Russell partira néanmoins 5e et Hamilton 10e pour la course sprint.