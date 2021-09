Automobile : Verstappen s’impose à domicile et revient sur le trône

Le pilote néerlandais a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, ce dimanche. Il reprend à Lewis Hamilton la première place du classement des pilotes.

La troisième place de la treizième manche de la saison, courue sous le soleil et devant 70’000 spectateurs sur le circuit de Zandvoort, revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) est quatrième et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) cinquième d'une course relativement peu animée, comme on pouvait s'y attendre sur un tracé guère propice aux dépassements. Les Espagnols Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz Jr (Ferrari), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), parti de la voie des stands, le Français Esteban Ocon (Alpine) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le top 10.