Valais : Verticalp accumule les pertes financières

Le parc, propriété de la commune de Finhaut, comprend deux funiculaires et un train panoramique. Il affiche une perte cumulée de 2,7 millions et des dettes de près de 10 millions de francs.

Le parc Verticalp, en mains de la commune de Finhaut (VS), est dans une situation financière critique, rapporte «Le Matin Dimanche» . Selon des documents que le journal s’est procurés, la perte cumulée atteint 2,7 millions de francs et les dettes se montent à près de 10 millions. Selon la loi et au vu de la situation des comptes, des mesures d’assainissement auraient dû être prises depuis 2017, ce qui n’a pas été fait. Interrogé par l’hebdomadaire, le vice-président de la commune, Valentin Gay-des-Combes, indique que des discussions ont été entamées mais qu’elles dépendent de négociations en cours avec un actionnaire minoritaire. Il assure que «des mesures seront présentées d’ici à la fin de l’année ou au printemps prochain». Le journal souligne que près de 9 millions pourraient avoir été perdus par la commune si Verticalp n’est pas assaini.

Verticalp comprend un train panoramique et deux funiculaires, dont celui qui emmène les touristes jusqu’au barrage d’Emosson. Avec 87% de pente, il est l’un des plus raides du monde. «Tout le monde à Finhaut reconnaît l’utilité de cette infrastructure pour la région, ce n’est pas ça qui est en cause. Mais je regrette amèrement que le conseil d’administration n’ait jamais communiqué publiquement sur la réalité des difficultés financières et que rien n’ait été entrepris pour y remédier», se désole Jean-François Staehli, petit actionnaire qui avait sonné l’alerte en 2016 déjà, selon le journal dominical.