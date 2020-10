Votations fédérales : Les Vert’libéraux donnent leurs directives de vote

Ils recommandent un oui à l’initiative pour les multinationales responsables et un non à l’initiative contre le commerce de guerre.

Les Vert’libéraux appellent à voter oui à l’initiative pour des multinationales responsables et non à l’initiative sur le commerce de guerre le 29 novembre (photo d’archives)

Les délégués des Vert’libéraux, réunis virtuellement, ont donné leurs mots d’ordre samedi en vue des votations du 29 novembre. Ils recommandent un oui à l’initiative pour les multinationales responsables et un non à l’initiative contre le commerce de guerre.

Au vote, le oui à l’initiative «entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnent» (initiative pour des multinationales responsables) l’a emporté par 105 voix pour, 48 contre et sept abstentions, selon le communiqué du parti. Une proposition visant à laisser la liberté de vote a été refusée par 108 voix contre 48 et quatre abstentions.

Pour la majorité des délégués, le contre-projet indirect du Parlement et du Conseil fédéral est inefficace et ne prend pas en compte des problèmes importants soulevés par l’initiative.

Initiative sur le commerce de guerre: non

Les délégués ont en outre refusé l’initiative «pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» (initiative contre le commerce de guerre) par 104 voix contre 29 et douze abstentions. Pour les Vert’libéraux, les buts de l’initiative sont honorables, mais l’approche prônée n’a pas de sens et soulève des questions.

Au lieu d’empêcher la production de matériel, ou son utilisation ou son exportation, l’initiative s’attaque au financement, notent-ils. Pour mémoire, l’initiative demande que la Banque nationale suisse, les fondations et les institutions de prévoyance étatique et professionnelle, comme l’AVS, l’AI et les caisses de pension ne puissent plus financer les producteurs de matériel de guerre.