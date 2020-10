Votations fédérales : Verts: double oui dans les urnes le 29 novembre

Les délégués des Verts se sont positionnés en faveur de l’initiative contre le commerce de matériel de guerre et de celle pour des multinationales responsables.

Lors de leur assemblée virtuelle samedi, les délégués des Verts se sont positionnés en faveur de l’initiative contre le commerce de matériel de guerre et de celle pour des multinationales responsables. Les deux objets sont soumis au vote le 29 novembre.

Concernant l’initiative contre le commerce de matériel de guerre, «c’est très très vert sur mon écran donc elle est majoritairement acceptée», a relevé le président Balthasar Glättli. La conseillère aux Etats neuchâteloise Céline Vara a souligné entre autres que l’industrie de l’armement est une des plus polluantes au monde et que l’initiative est un «pas vers un monde plus pacifique».