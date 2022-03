Elections bernoises – Verts et Vert’libéraux continuent leur marche en avant

Élections bernoises : Verts et Vert’libéraux continuent leur marche en avant

Les deux formations ont glâné chacun cinq sièges supplémentaires au Grand Conseil bernois, au détriment des quatre plus grands partis de Suisse.

Une semaine après les élections cantonales vaudoises, l’élection du gouvernement et du parlement du canton de Berne n’a pas donné lieu non plus à de grands bouleversements. Au Conseil exécutif, les forces sont restées les mêmes, avec les six sortants (2 UDC, 2 PS, 1 PLR, 1 Vert) qui ont été réélus dès le premier tour. Le septième siège, laissé vacant par Béatrice Simon (Le Centre), était l’unique enjeu. La candidate Astrid Bärtschi (Le Centre) a conservé le siège du parti et ce dès le premier tour.