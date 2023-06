Verts et Vert’Libéraux lorgnent sur un siège au Conseil fédéral

Après son élection au Conseil fédéral en décembre prochain, le successeur d’Alain Berset à la tête du Département fédéral de l’intérieur (DFI) se trouvera face à des défis de taille, note le «SonntagsBlick» du jour. En 2024 plusieurs objets touchant de près des préoccupations majeures de la population – prévoyance vieillesse et politique de santé – seront en effet soumis au vote populaire. Les actuels six sages ne s’y intéressent d’ailleurs pas du tout (lire encadré). Dès lors, le scénario le plus logique serait que le département reste en mains socialistes. Et Beat Jans, président socialiste du gouvernement bâlois Beat Jans, serait en pole position pour succéder à Alain Berset. Mais du côté des Verts et des Vert’Libéraux, on ne l’entend pas ainsi.