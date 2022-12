Yverdon-les-Bains (VD): Véto jugé coupable: le cheval est mort parce qu’il l’a traité à l’homéopathie

Accusé de mauvais traitements volontaires infligés à un cheval, un vétérinaire avait contesté sa condamnation par ordonnance pénale devant le tribunal de police, à Yverdon-les-Bains. Trop mal en point, l’animal avait dû être euthanasié et l’homme avait été dénoncé par le vétérinaire cantonal. Les arguments déployés par le prévenu et son avocat n’ont guère convaincu la cour, qui a confirmé la culpabilité du praticien, adepte des médecines parallèles.

Malgré les avis tranchés de deux confrères et les souffrances endurées par la bête, le prévenu avait refusé de se tourner vers la médecine traditionnelle pour soigner l’animal atteint d’un trouble endocrinien. Persuadé que les symptômes étaient le fruit de l’état de stress métabolique de l’animal, il s’était entêté à poursuivre une thérapie à base d’homéopathie et de phytothérapie. Le vétérinaire a été condamné à 50 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi que 400 francs d’amende. Il devra en outre s’acquitter des frais de la cause. Ils s’élèvent à 1825 francs.