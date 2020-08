Verre d’emballage Vetropack a été aussi affecté par la pandémie

Les recettes nettes du groupe suisse Vetropack ont fondu de plus de 10% par rapport à la même période de l’an dernier.

Au cours du premier semestre, les ventes de verre d’emballage du groupe Vetropack ont atteint 2,35 milliards d’unités, soit 9,3 pour cent de moins que l’année précédente (2,59 milliards d’unités). Les recettes nettes consolidées résultant des livraisons et des prestations se sont élevées à 323,8 millions (année précédente: CHF 361,2 millions), soit une réduction de 10,4 pour cent. En devises locales, cette baisse se limite à 5,6 pour cent. La réduction ayant essentiellement touché des produits à marge basse, tels que les bouteilles en verre destinées à la bière, aux eaux minérales et aux boissons sucrées, le prix moyen des emballages vendus a cependant globalement augmenté.

Réaction rapide

Le groupe Vetropack a réagi rapidement et efficacement à la pandémie de Covid-19: la protection des collaborateurs a été coordonnée à l’échelle du groupe et mise en œuvre localement. L’approvisionnement en matières premières et la livraison des emballages en verre ont été assurés en permanence. Grâce à ses huit sites de production et à l’engagement des collaborateurs, Vetropack a maintenu le processus de production sans interruption. Un contrôle des coûts renforcé a par ailleurs été mis en place. Il en est résulté des économies dans tous les domaines qui se sont ajoutées à une baisse des coûts d’énergie. A titre d’exemple, les crédits d’heures supplémentaires et de vacances des collaborateurs ont pu être réduits, les coûts d’entretien et les coûts de livraison ont été optimisés. Grâce à ces mesures, Vetropack a réalisé un EBIT consolidé de CHF 40,9 millions (année précédente: CHF 48,0 millions*). La marge EBIT a atteint 12,6 pour cent (exercice précédent: 13,3 pour cent).