Délai de viduité: la Turquie condamnée par la Cour européenne

Examen médical

En juillet 2014, elle demanda au tribunal aux affaires familiales de lever à son égard le délai de viduité de 300 jours, mais celui-ci lui ordonna d’effectuer un examen médical prouvant qu’elle n’était pas enceinte. La requérante refusa et ses demandes furent rejetées par les tribunaux turcs.

Pas de besoin impérieux

La CEDH estime «que l’imposition du délai de viduité de 300 jours et l’obligation qui a été faite à la requérante de présenter un certificat médical, pour lever ce délai, ne répondaient pas à un besoin social impérieux, n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés et n’étaient pas justifiées par des motifs pertinents et suffisants. L’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie privée n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique».