Égalité hommes-femmes : Vevey a inauguré sa place du 14-Juin

Vevey a baptisé lundi une place du 14-Juin, à l’occasion du 40e anniversaire de l'inscription du principe d’égalité hommes-femmes dans la Constitution fédérale.

La Ville de Vevey a inauguré lundi sa place du 14-Juin. Située devant le centre Manor en centre-ville, ce geste marque l’événement du 40e anniversaire de l’inscription du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution fédérale. Dépourvue jusque-là de nom officiel, cette nouvelle appellation rend également hommage aux grèves des 14 juin 1991 et 2019 , qui revendiquaient la concrétisation de ce principe.

La Municipalité a encore baptisé deux autres lieux dépourvus de noms officiels: le quai du 8-Mars, longeant la Veveyse, en hommage à la Journée internationale des droits des femmes, et la passerelle de l’Egalité située entre le pont de l’Europe et le pont de l’Arabie. Toutes ces nouveautés s’inscrivent dans une série de mesures adoptées par la Ville de Vevey pour accroître la visibilité des femmes dans l’espace public. A ce jour, sur 140 lieux et rues pourvues de noms officiels, la ville compte cinq espaces portant le nom de personnalité féminine. En comparaison, 39 endroits célèbrent des hommes.