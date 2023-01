Basketball: Vevey a parfaitement préparé son «Final Four»

Avec 14 points et 11 passes, Malik Johnson (balle en main) a été l’un des grands artisans de la victoire des Veveysans dans le derby face à Nyon.

Avec un plan de jeu défensif parfaitement préparé, ce sont pourtant les visiteurs qui ont réalisé la meilleure entame (4-16), punissant le repli défensif absent du VRB et obligeant le coach Niksa Bavcevic à pousser une première gueulante dont il a le secret. Mais comme souvent cette saison, c'est le virevoltant Malik Johnson qui a réveillé sa formation et par la même occasion, le bruyant public veveysan.

Le capitaine Jonathan Dubas a fait le reste dans la raquette et à la mi-temps, les locaux étaient même en tête au tableau d'affichage (34-33). Discret jusqu'ici, Tyrell Johnson a mis le réveil au retour des vestiaires et martyrisé une raquette nyonnaise trop dépendante du seul Devante Brooks. Avec une dizaine de points d'avance au début du dernier quart, Vevey a vu Nyon revenir à 71-65. Mais Dubas, encore et toujours, était là pour fermer le match aux lancers francs.