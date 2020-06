Fête des Vignerons

Vevey est d’accord de renoncer à 100’000 fr.

La Ville de Vevey (VD) a accepté de donner un coup de main à la Confrérie des Vignerons, endettée après la Fête des Vignerons, en 2019.

La Ville de Vevey et la Confrérie des vignerons ont trouvé un accord sur les factures encore ouvertes de la Fête des vignerons 2019. L’arrangement prévoit que la ville renonce à un peu plus de 100’000 francs de facture. Il prévoit aussi un remboursement via une baisse de loyer du bâtiment du Musée historique. Le Conseil communal devra donner son aval.