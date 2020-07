Basketball

Vevey est relégué en 1e ligue, Monthey reste en LNA

Swiss Basketball a refusé la licence au club vaudois en appel. Les Valaisans sauvent leur place.

Trois après sa promotion, Vevey Riviera va quitter l’élite sur tapis vert. Swiss Basketball a refusé c e mercredi l’appel du c lub contre son refus de licence en première instance . « Nous n’avons pas octroyé la licence pour la saison prochaine » , affirme Valère Bula, responsable compétition, confirmant ainsi une information du podcast spécialisé « Le Cinq Majeur » .

Turbulences aux Galeries

Ce refus de licence est le dernier épisode des déboires vécus par le club de la Riviera depuis plusieurs mois. En juillet 2019, Nathan Zana avait sauvé les « jaune et bleu » en prenant la tête de l’institution après le départ de René Gubler. En février dernier, Vevey avait été suspendu pour des frais administratifs impayés. Les Veveysans avaient pu retrouver le championnat une semaine plus tard, mais il manquait « 130’000 francs pour finir la saison » selon le président.

Recrutement musclé

Alors que le Covid-19 avait poussé Swiss Basketball à annuler les play-off au printemps, Vevey Riviera Basket avait annoncé plusieurs nouvelles positives sur le plan sportif pour l’avenir. Le coach Niksa Bavcevic et le jeune Thomas Jurkovitz avaient prolongé leur contrat. L’international Jonathan Dubas avait quitté les Lions de Genève pour retrouver son club formateur. Plus récemment, deux jeunes Suisses (Le Sann et Von Nieda) étaient annoncés en provenance du championnat universitaire américain.