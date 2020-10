Vaud : Vevey Libre présente trois candidats

L’objectif des trois candidats, dotés d’expériences professionnelles «variées et précieuses», est de redonner une cohérence et une assise à une Municipalité qui a vécu des moments tourmentés. Ils s’engagent à travailler «en équipe» en privilégiant toujours le bien commun aux intérêts partisans ou dogmatiques, écrit Vevey Libre mercredi dans un communiqué.

Climat et environnement

Le credo des trois candidats s’articulera principalement autour du climat et de l’environnement. Une thématique que le mouvement défend depuis sa création en 2003 et de manière encore plus marquée durant la législature en cours, souligne Vevey Libre.

Le trio promet également de s’engager en faveur d’un encadrement plus poussé des jeunes et d’un réseau local, économique et social, jugé d’autant plus indispensable face aux difficultés que traversent les habitants de la ville. Il sera soutenu par une liste d’une trentaine de candidats au Conseil communal.