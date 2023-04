Basketball: Vevey renverse Nyon en prolongation

Le statu quo est total en tête en SB League. Massagno, Fribourg et Vevey, le trio de tête, sont tous trois ressortis vainqueurs de leur duel mercredi soir. Avec un sérieux frisson côté veveysan.

L’équipe de la Riviera se trouvait dans ses petits souliers sur le parquet de Nyon à la mi-temps. Score: 40-28. Sauf que Thabo Sefolosha et ses partenaires ont de la ressource. L’ancien joueur de NBA a inscrit 24 points, les deux équipes se sont retrouvées en prolongations et Vevey a fini par faire la différence pour s’imposer 75-74.

Rien n’a été simple non plus pour le leader Massagno. Les Tessinois ne comptaient qu’une toute petite longueur d’avance au moment du thé du côté de Monthey, emmené par les 32 points de Lottie Jaizec, avant de faire la différence dans le troisième quart et de filer vers la victoire (86-81).