Port du masque obligatoire : Vevey revient partiellement en arrière

Deux jours après avoir levé l’obligation du port du masque au centre-ville et sur les quais, la Municipalité a annoncé le retour de l’obligation dans certains périmètres précis de la ville.

La Ville de Vevey avait décidé mercredi de lever l’obligation du port du masque au centre-ville et sur les quais. La Municipalité est quelque peu revenue en arrière vendredi, annonçant le retour de l’obligation dans certains périmètres précis de la ville, notamment vers la gare.

«La simple recommandation décidée ne suffisait pas à satisfaire les contraintes fixées par l’ordonnance fédérale et les directives cantonales», précisent-elles.

L’obligation est ainsi de retour dans le périmètre de la place de la Gare et les esplanades situées autour des grands centres commerciaux (Centre Saint-Antoine, Centre Midi-Coindet, La Poste ainsi que les arcades sur la rue du Simplon) du lundi au samedi, de 7h à 19h.

La Grande Place reste quant à elle sur une obligation du port du masque les jours de marché, soit le mardi et le samedi. Le port du masque n’est plus obligatoire sur les quais et dans la vieille ville.