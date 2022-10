Basketball: Vevey Riviera s’offre le derby vaudois à Nyon

Qui dit retour du Vevey Riviera Basket en SB League dit retour du derby vaudois face au BBC Nyon! Pour leur premier affrontement de la saison, les deux équipes ont livré une belle bataille mais c’est le néo-promu qui s’est montré le plus fort. Le club des Galeries du Rivage reste parmi les équipes de tête avec quatre victoires pour deux défaites. Du côté de la formation du Rocher, qui a couru tout le match après le score, le bilan est de 1-3.

Déboussolés par le jeu en transition diabolique des Veveysans - avec Jonathan Dubas et Tyrell Johnson, ça court fort sur contre-attaque! -, les deux joueurs intérieurs étrangers Ian Kinard et Davonte Brooks ont écopé de deux fautes chacun dès le premier quart-temps. En leurs absences, les protégés de Stefan Ivanovic ont pris l’eau (trois fautes pour le capitaine William Van Rooij et un horrible passage de Jannik Rothrock) pour se retrouver menés 9-23.