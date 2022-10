Basketball: Vevey se relance à Neuchâtel

Dans la foulée, ce fut le début du show Mateus Rodrigues Rocha, qui a creusé un écart définitif à lui tout seul (11 points en 17 minutes). Agressif vers le panier, adroit à longue distance, l’arrière suisse de 23 ans, titularisé à la place d’Eliott Kübler, s’affirme un peu plus chaque jour. Et comme Tyrell Johnson a enfin sorti un tout grand match (24 points) et démontré pourquoi il avait été recruté, Vevey s’est envolé vers la victoire.

Samedi, Niksa Bavcevic et ses joueurs essaieront d’enchaîner au Rocher, face au BBC Nyon, tandis qu’Union sera au repos. Mais tous les regards seront tournés vers le Tessin pour le choc au sommet entre le champion Fribourg Olympic et son plus sérieux rival Spinelli Massagno.