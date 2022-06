Autour du Léman: Vevey sue de nuit, Genève chauffe de jour: c’est le lac qui joue des tours

La mesure ne dit pas tout

Que les personnes qui vivent à Vevey et qui ont sué cette nuit se rassurent: elles ne sont en réalité pas seules. «Plus qu’à une différence réelle entre l’Ouest et l’Est lémanique, les températures sont dues à la position des stations», explique Josué Gehring, météorologue à MeteoSuisse. À Vevey, la station est tout près du lac, à Genève, elle se situe à Cointrin.

«La même chose vaut pour la journée: la proximité immédiate du lac fait que les maximales sont plus faibles à Vevey qu’à Genève Cointrin car le lac agit comme un tampon dans le cycle de la température diurne et nocturne», ajoute-t-il. Qu’on dorme à Vevey, Saint-Prex ou Coppet, les différences ne sont donc en fait pas si significatives.

Genève: pas du bon côté du lac pour éviter la fournaise

Par contre, de jour, ce n’est pas que la situation des stations qui joue un rôle. Il fait bel et bien plus chaud à Genève et dans l’ouest lémanique qu’à l’est. «Genève est très exposé au vent de sud-ouest, qui est souvent synonyme d’air chaud. L’Est lémanique est d’une part moins exposé à ce vent, mais en plus celui-ci va d’abord passer sur le Léman avant d’arriver sur le Lavaux ou sur la Riviera et sera donc moins chaud», précise Josué Gehring.