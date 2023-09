Le gâteau géant qui orne le giratoire à Vevey laisse un goût amer

Depuis une dizaine de jours, un gros gâteau rose orne le rond-point de la gare à Vevey (VD). Et non, la Ville ne célèbre pas les 50 ans du giratoire, comme questionnait récemment une habitante sur Facebook. La pâtisserie célèbre en fait l’anniversaire du centre commercial Manor, situé juste à côté. Mais celle-ci, installée un dimanche, laisse un goût si amer que sa présence a été débattue jeudi dernier au Conseil communal, rapporte « 24heures ».

Alors qu’une élue de Vevey libre juge l’ouvrage de «magnifiquement laid», un autre, de Décroissance-Alternatives, se soucie de savoir si les automobilistes ne risquent pas d’être distraits par cette douceur géante. D’après la Municipalité, l’autorisation a été délivrée par l’administration, et non par l’Exécutif. Elle précise que dorénavant de telles demandes de construction seront traitées différemment. Car la Ville a décidé de diminuer dès 2025 le nombre de panneaux publicitaires sur le domaine public, pour dédier leur espace à l’information et à la promotion d’activités locales.