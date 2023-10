Sursis partiel pour un jeune pompier à l’origine de 25 incendies

Poubelles, containers ou encore véhicules, tout était bon à faire flamber pour un pompier volontaire vaudois. Jugé mercredi au Tribunal correctionnel à Vevey (VD), ce jeune homme, aujourd’hui âgé de 22 ans, a été reconnu coupable d’avoir, entre 2021 et 2022, provoqué intentionnellement 25 incendies, toujours à proximité de son domicile, sur la Riviera. En plus de se porter volontaire sur certains des sinistres, une fois, c’est lui-même qui a composé le 118.

Il doit plus de 120’000 francs

Armé de son briquet, il agissait de nuit et prenait pour cible des objets facilement inflammables. De nombreux départs de feu ont eu lieu à proximité immédiate de logements et même parfois, dans les caves ou les entrées d’immeubles. «L’issue de plusieurs sinistres aurait pu être dramatique», relève l’acte d’accusation. Le dernier méfait du Vaudois s’est soldé par son arrestation, lors de laquelle il était alcoolisé.

Mercredi, ce cuisinier de profession, qui a reconnu tous les faits reprochés, a écopé de 36 mois de prison, dont six ferme. Le solde a été assorti du sursis pendant trois ans. «Une seule autre infraction et vous serez dedans! Alors faites attention!», l’a prévenu la présidente du tribunal. L’accusé doit également se soumettre à un traitement régulier auprès d’un psychiatre ainsi qu’à des contrôles d’abstinence. Entre les prétentions civiles et les frais de justice, il devra débourser plus de 120’000 francs.