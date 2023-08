Vevey (VD): Moins de panneaux publicitaires pour plus d’informations locales

Un espace public de plus en plus affranchi de ses panneaux publicitaires. C’est dans cette direction que se dirige la ville de Vevey. La Municipalité a fait savoir dans un communiqué paru mardi vouloir réduire le nombre de surfaces d’affichage à vocation commerciale sur les rues veveysannes et ce, dès 2025. Les autorités mettent ainsi en vigueur une des mesures du Plan climat présenté en 2022 au Conseil communal. De plus, la démarche s’inscrit dans la Déclaration d’urgence climatique faite en 2020, visant à réduire la pollution visuelle et la consommation superflue de produits, responsables d’une partie des émissions de gaz à effet de serre.