Réaménagement : Vevey veut planter 60 arbres sur sa place du Marché

Le projet de réaménagement de la place a été présenté lundi par la ville. Elle sera plus verte mais aussi davantage tournée vers le vélo.

Il y aura plus d’arbres et de places pour les vélos sur la place du Marché à Vevey (archives).

La Ville de Vevey a présenté le projet de réaménagement de sa place du Marché. Elle devrait être plus verte avec la plantation de 60 arbres supplémentaires et davantage propice à la mobilité douce, avec notamment la création de 150 places pour les vélos.

Le transit automobile ne sera, lui, plus possible sur le quai Perdonnet, entre la place du Marché et la place de l’Ancien-Port. Cette mesure, qui fait l’objet d’une mise à l’enquête publique, est déjà provisoirement en vigueur depuis plusieurs semaines, rappelle lundi la municipalité veveysanne dans un communiqué.