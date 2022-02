Hip-hop : Vexé, Roddy Ricch se retire des réseaux sociaux

Le rappeur a très mal pris les critiques négatives postées par les internautes à propos d’un titre inédit.

L’Américain Roddy Ricch a explosé sur la scène internationale avec son premier album «Please Excuse Me for Being Antisocial», sorti en 2019. La galette, portée par le succès du single «The Box», a cumulé 1,5 milliard de streams dans le monde rien que sur Apple Music, permettant au rappeur de rafler les prix de Meilleure chanson et de Meilleur album lors des Awards 2020 de la plateforme à la pomme.