États-Unis Via la caméra de surveillance, il voit son fils étrangler sa propre mère

Un Américain qui se trouvait à huit heures de route de son domicile a vu, impuissant, sa femme se faire étrangler par son fils de 19 ans.

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté et mis en examen pour le meurtre de sa propre mère, la semaine dernière à Chattanooga (Tennessee). Jeudi, Garrett Behlau a été libéré sous caution. Selon un rapport de police, le père du suspect a assisté impuissant au meurtre, via une caméra de vidéosurveillance. L’Américain se trouvait à huit heures de route de chez lui quand il a vu son fils étrangler son épouse, la mère du jeune homme. Il a ensuite vu Garrett traîner le corps de Theresa hors du cadre de la caméra.

Alertées par son père, les forces de l’ordre ont retrouvé Garrett assis sur le sol de sa chambre. Quand les policiers ont demandé au jeune homme où se trouvait sa mère, celui-ci a répondu qu’elle était dans une forêt des environs. Le corps de la victime a effectivement été retrouvé à l’endroit indiqué, sa tête recouverte d’un sac en plastique. Le mari de la victime et père du suspect a enregistré les images du meurtre et les a transmises aux autorités.

Garrett Behlau risque de devoir faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont homicide, maltraitance d’un cadavre et falsification de preuve. Interrogés par News Channel 9, des voisins déplorent que le rapport de police ne fasse pas état de l’autisme dont est atteint Garrett. «Ça fait mal d’y penser, parce qu’ils ont tout essayé pour aider leur fils et ça n’a pas marché. Et c’est en partie parce que le système de santé mentale dans ce pays est affreux. C’est terrible», confie Lissa Dearing.