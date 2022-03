Elections vaudoises du 20 mars – Viande à la cantine: libre choix ou «alternatives délicieuses»?

Le premier épisode de la série pour le Grand Conseil sur la 5G et la digitalisation

À droite et au centre, ça vient du ventre

Selon nos calculs, ce sont les Vert-e-s qui sont les plus favorables à limiter la quantité de viande au menu dans les cantines, avec un soutien à la proposition qui se monte à 92,9%. Tout à l’opposé, les candidats UDC ont un score de 7,9%.

La question carnée provoque des réactions qui viennent parfois des tripes. «Mon Dieu, quelle idée! Et en échange, nous aurons tous des petites pastilles pour des compliments (sic) alimentaires?» s’insurge le candidat UDC Christoph Roesler du district d’Aigle.

Au PLR (23,5% de soutien), on s’en tient au principe du libre choix: «L’État n’a pas à imposer de régimes alimentaires. Il y a des choix de menus, dont sans viande, ce qui suffit amplement», juge Florence Gross, du district de Lavaux-Oron. Le Centre est à peine plus emballé avec 38,7% de soutien.

Justice sociale // délice végétal

Les socialistes soutiennent la mesure, mais certains dans les rangs sont sceptiques. Pour Hervé Früh (Morges), «substituer la viande suisse par de la quinoa péruvienne et des avocats mexicains ne serait pas mieux». Pour Muriel Chenaux Mesnier, la question est aussi sociale. «Certaines familles précarisées n’ont pas les moyens d’acheter de la viande; par conséquent, il est important que les enfants puissent en consommer dans les structures collectives», dit la candidate à Lausanne. Quant à la restauratrice Frédérique Beauvois, candidate PS dans l’Ouest lausannois, «il faut donner envie et non restreindre».