Contrebande : Viande, vin et fringues illégales interceptés sur l’aire de repos de Bavois

Deux ressortissants portugais domiciliés en Suisse circulaient avec une camionnette remplie de marchandises non déclarées à la douane.

Le conducteur devra s’acquitter des frais de douane et de la TVA pour les quantités dépassant les franchises autorisées.

Lors d’un contrôle le 14 octobre sur l’autoroute A1, à Bavois (VD), des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont découvert de la marchandise à destination privée et commerciale, qui n’avait pas été déclarée à son entrée en Suisse. En plus d’une amende, le conducteur devra s’acquitter de la TVA en sus des droits de douane éludés pour des biens d’une valeur d’une dizaine de milliers de francs, écrivent ce mardi les autorités fédérales.