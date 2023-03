Vianney condamne la violence de la police avec un SDF

Depuis plusieurs semaines, la France vit avec des manifestations quasi quotidiennes autour de la réforme des retraites. L’une d’elles n’a pas été du goût de Vianney. En effet, le chanteur français de 32 ans, qui a signé un duo avec Ed Sheeran , a partagé une séquence vidéo sur laquelle on voit des policiers frapper un homme, visiblement SDF. Une fois à terre, les agents, après l’avoir insulté, ne l’aident même pas à se relever alors qu’il n’y parvient manifestement pas. Ces images auraient été tournées à Paris, place de la Bastille.

«Mon père militaire m’a toujours dit que les métiers d’arme étaient destinés aux gens sachant rester calmes et droits dans la tempête», a commencé Vianney sur Twitter. Avant de tacler: «Ces casqués (ndlr: policiers) n’ont visiblement pas l’étoffe de leur fonction.» Le coach dans la saison 2023 de «The Voice» a également rappelé qu’il ne faisait généralement pas de politique, mais qu’il savait «reconnaître un manque de sang-froid et d’humanité». Ces propos sont surprenants venant d’un homme qui est toujours très politiquement correct dans les médias et auprès du public.