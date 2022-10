Ed Sheeran chante en français avec Vianney

Pop : Vianney fait chanter Ed Sheeran en français

Vianney (à g.) et Ed Sheeran chantent en anglais et en français dans «Call On Me».

Vianney aime collaborer avec des artistes britanniques. Après avoir réalisé une grande partie du 5e album de Charlie Winston , le Français vient de sortir un duo avec Ed Sheeran ( qui n’aurait jamais appris à jouer de la guitare sans Elizabeth II ). Intitulé «Call On Me», le titre a été publié le 7 octobre 2022, et est l’occasion d’entendre l’Anglais chanter en français.

Les deux interprètes, âgés de 31 ans, ont enregistré chez Ed Sheeran, à Londres. «J’ai débarqué avec mon ordinateur, ma carte-son et mon micro. Lui se chargeait des guitares. Et dans son sous-sol nous avons enregistré des choses, dont «Call On Me», a confié le Français, dans un communiqué. Comme le rappelle le site de BFMTV, Ed et Vianney se sont rencontrés pour la première fois en septembre 2021 sur le plateau de «Taratata». Ils avaient alors présenté une version en duo de «Perfect».