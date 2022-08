Port-Valais (VS): Vibez Festival annulé: «S’ils veulent déposer plainte, qu’ils le fassent!»

Pour Pierre Zoppelletto, les seuls responsables de l’annulation, ce sont les organisateurs eux-mêmes. «Ils nous ont contactés à peine six semaines avant la date. Normalement, pour une manifestation comme celle-ci, c’est au moins huit mois de préparatifs. Le vrai problème, il est là.» Pour appuyer sa position, il souligne que de nombreux détails n’étaient pas encore réglés. «Quand la manifestation se termine, on fait quoi de tous ces jeunes? La région est mal desservie par les transports publics et ils ne pourront pas rentrer. Pour le coup, on ne sait pas trop où ils vont dormir.»